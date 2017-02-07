В Украину идет значительное похолодание

Спасатели предупреждают украинцев о жутком гололеде

7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля по всей территории Украины, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 градусов, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Черниговской и Сумской областях до 20-26 градусов мороза, днем 9-15 мороза; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза", - говорится в сообщении.

7 февраля, в связи с ожидаемыми снегопадами, в Карпатах ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Сегодня днем синоптики прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля на Волыни, в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-22 м/сек.

На дорогах страны гололедица.

9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23 градусов, на юге и Прикарпатье до 8-13 мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся.

По Киеву 7-8 февраля температура воздуха понизится до 12-17 ° мороза; ожидается небольшой и умеренный снег, ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели.

9 февраля в Киеве прекращение осадков, дальнейшее понижение ночной температуры до 18-23 градусов. На дорогах гололедица.

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