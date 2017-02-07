В школах Николаева из-за похолодания отменили занятия

Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, а также ростом показателей заболеваемости ОРВИ среди детей

С 8 февраля в школах Николаева приостанавливают учебный процесс. Об этом сказано в распоряжении городского головы Александра Сенкевича, сообщает пресс-служба горсовета.

"С 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, а также увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

Власти решили приостановить учебу в школах, чтобы "защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях".

Городские власти сообщат позже, когда ученикам возвращаться на учебу.

Сегодня, 7 февраля, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.

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