В школах Николаева из-за похолодания отменили занятия
С 8 февраля в школах Николаева приостанавливают учебный процесс. Об этом сказано в распоряжении городского головы Александра Сенкевича, сообщает пресс-служба горсовета.
"С 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, а также увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.
Власти решили приостановить учебу в школах, чтобы "защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях".
Городские власти сообщат позже, когда ученикам возвращаться на учебу.
Сегодня, 7 февраля, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.
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