В Луганской области фура везла 19 тонн контрабандных орехов - НПУ
08.02.2017 04:16
Следственно-оперативная группа проверяет подлинность документов на орехи, которые везли в коробках без маркировки
Фото: НПУ
На блокпосту в Луганской области батальон полиции особого назначения задержал фуру с 19 тоннами орехов. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции.
Машина с номерами Винницкой области ехала в сторону границы с Россией.
При осмотре в фуре обнаружили 19 тонн чищенных грецких орехов в картонных коробках без маркировки. Водитель дал сопроводительные документы, но правоохранители сомневаются в их подлинности.
Для выяснения обстоятельств машину и водителя передали следственно-оперативной группе.
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