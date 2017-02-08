В Луганской области фура везла 19 тонн контрабандных орехов - НПУ

Следственно-оперативная группа проверяет подлинность документов на орехи, которые везли в коробках без маркировки

На блокпосту в Луганской области батальон полиции особого назначения задержал фуру с 19 тоннами орехов. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции.



Машина с номерами Винницкой области ехала в сторону границы с Россией.



При осмотре в фуре обнаружили 19 тонн чищенных грецких орехов в картонных коробках без маркировки. Водитель дал сопроводительные документы, но правоохранители сомневаются в их подлинности.



Для выяснения обстоятельств машину и водителя передали следственно-оперативной группе.









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