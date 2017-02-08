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В Луганской области фура везла 19 тонн контрабандных орехов - НПУ

08.02.2017 04:16
Следственно-оперативная группа проверяет подлинность документов на орехи, которые везли в коробках без маркировки
В Луганской области фура везла 19 тонн контрабандных орехов - НПУ
Фото: НПУ

На блокпосту в Луганской области батальон полиции особого назначения задержал фуру с 19 тоннами орехов. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции.

Машина с номерами Винницкой области ехала в сторону границы с Россией.

При осмотре в фуре обнаружили 19 тонн чищенных грецких орехов в картонных коробках без маркировки. Водитель дал сопроводительные документы, но правоохранители сомневаются в их подлинности.

Для выяснения обстоятельств машину и водителя передали следственно-оперативной группе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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