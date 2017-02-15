В 2016 году украинцы меньше подвергались стрессу - опрос

По сравнению с 2015 годом, в 2016-м количество переживших стресс уменьшилось с 64% до 58%

Большинство украинцев - 58% - в течение года пережили какую-то стрессовую ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследованиям Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, по сравнению с 2015 годом количество переживших стресс уменьшилось на 5 процентных пунктов (в 2015-м их было 64%). По сравнению с 2015 годом несколько увеличилось количество тех, кто потерял веру в людей и тех, кто оказался без средств к существованию. Однако уменьшилось число потерявших работу.

Количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации увеличилась на 3 процентных пункта (было 34% в 2015-м, стало 37% - в 2016 году).

Чаще всего в 2016 году Украинцы переживали такие стрессовые ситуации, как потеря веры в людей, подлость (14% опрошенных в 2016-м, 9% - в 2015 году), тяжелая болезнь близких (13%, в 2015-м - 14%), чувство беспомощности - 13% (так же как в 2015 году). Тяжелую болезнь и операцию так же как в 2015-м, пережили 11% опрошенных, более 9% опрошенных оказались без средств к существованию (в 2015 было 6%), хотя потерявших работу, наоборот, стало меньше - 6% опрошенных (в 2015 было 9%). Пережить смерть близких пришлось 9% опрошенных (так же как в 2015 году), и еще 8% украинцев заявили о том, что потеряли веру в собственные силы (в 2015-м таких было 7%).

Как отмечают социологи, женщины в течение года переживали чуть больше стрессовых ситуаций (60%), чем мужчины (55%). Тех, кто перенес операцию и болезнь близких и чувствовал беспомощность больше среди женщин (15%), чем среди мужчин (11%). Еще большая разница в проценте чувствовал беспомощность - среди женщин таких оказалось 15%, а среди мужчин - 9%. Тех, кто потерял работу вдвое больше среди мужчин, чем среди женщин (8% против 4%).

Социологи предполагают, что это может быть связано с тем, что женщины дольше живут, а в Украине с возрастом у людей больше стрессов. Например, люди старше 60 лет чаще других сталкиваются с болезнями, операциями (24%), болезнями и операциями близких (18%) и смертью близких (15%), больше других чувствуют свою беспомощность (20%) и остаются без средств к существованию (10%).

23 декабря 2017 года сообщалось, что согласно опросу социологов, в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.

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