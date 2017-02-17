USD:  26.96  27.35   EUR:  28.43  29.10  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ушедшей команде организаторов Евровидения нашли замену - НОТУ

17.02.2017 03:28
Процесс подготовки конкурса под контролем, а на поиск новых кадров ушло 72 часа
Ушедшей команде организаторов Евровидения нашли замену - НОТУ

Подготовка к Евровидению идет по плану, заявила исполняющая обязанности председателя правление общественной телерадиокомпании Анна Бычок, передает УНИАН.

Она заверила, что частичные кадровые изменения не повлияют на подготовку конкурса - на места ушедших с должностей менеджеров нашли замену. 

"Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", - пояснила Бычок, отметив, что поиск замены занял не больше 72 часов.

Кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза. Предложения по кандидатурам уже направлены на утверждение.

Читайте также: Евровидение по-новому: кто и зачем срывает организацию конкурса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 