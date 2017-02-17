Ушедшей команде организаторов Евровидения нашли замену - НОТУ

Процесс подготовки конкурса под контролем, а на поиск новых кадров ушло 72 часа

Подготовка к Евровидению идет по плану, заявила исполняющая обязанности председателя правление общественной телерадиокомпании Анна Бычок, передает УНИАН.



Она заверила, что частичные кадровые изменения не повлияют на подготовку конкурса - на места ушедших с должностей менеджеров нашли замену.



"Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", - пояснила Бычок, отметив, что поиск замены занял не больше 72 часов.



Кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза. Предложения по кандидатурам уже направлены на утверждение.



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