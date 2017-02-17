Ушедшей команде организаторов Евровидения нашли замену - НОТУ
Подготовка к Евровидению идет по плану, заявила исполняющая обязанности председателя правление общественной телерадиокомпании Анна Бычок, передает УНИАН.
Она заверила, что частичные кадровые изменения не повлияют на подготовку конкурса - на места ушедших с должностей менеджеров нашли замену.
"Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку", - пояснила Бычок, отметив, что поиск замены занял не больше 72 часов.
Кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза. Предложения по кандидатурам уже направлены на утверждение.
Читайте также: Евровидение по-новому: кто и зачем срывает организацию конкурса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:20
-
вчера
14:20
-
вчера
18:57
-
вчера
18:08
-
вчера
16:29