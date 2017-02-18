Лутковская обратилась в КСУ из-за положения в законе о Нацполиции
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Конституционный суд из-за части 2 статьи 26 закона О Национальной полиции. Об этом она сообщила в Facebook.
Положение разрешает полиции собирать и хранить биометрические данные в виде образцов ДНК, что противоречит ряду статей Конституции.
Лутковская отметила, в законе не выделили случаи, когда необходимо собирать образцы ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения.
Также не установлено при каких обстоятельствах могут брать образцы ДНК, как это происходит и сколько образцы хранятся.
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