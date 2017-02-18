Лутковская обратилась в КСУ из-за положения в законе о Нацполиции

Уполномоченная заявила о неконтитуционности положения о сборе и хранении полицией образов ДНК

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Конституционный суд из-за части 2 статьи 26 закона О Национальной полиции. Об этом она сообщила в Facebook.



Положение разрешает полиции собирать и хранить биометрические данные в виде образцов ДНК, что противоречит ряду статей Конституции.



Лутковская отметила, в законе не выделили случаи, когда необходимо собирать образцы ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения.

Также не установлено при каких обстоятельствах могут брать образцы ДНК, как это происходит и сколько образцы хранятся.



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