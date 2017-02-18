USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Лутковская обратилась в КСУ из-за положения в законе о Нацполиции

18.02.2017 11:32
Уполномоченная заявила о неконтитуционности положения о сборе и хранении полицией образов ДНК
Лутковская обратилась в КСУ из-за положения в законе о Нацполиции
Валерия Лутковская

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Конституционный суд из-за части 2 статьи 26 закона О Национальной полиции. Об этом она сообщила в Facebook.

Положение разрешает полиции собирать и хранить биометрические данные в виде образцов ДНК, что противоречит ряду статей Конституции.

Лутковская отметила, в законе не выделили случаи, когда необходимо собирать образцы ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения.

Также не установлено при каких обстоятельствах могут брать образцы ДНК, как это происходит и сколько образцы хранятся. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 