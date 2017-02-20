Синоптики предупреждают о половодье на реках запада Украины

Подъем уровней воды ожидается 20-23 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра и Западного Буга

На реках запада Украины в связи с оттепелью и снеготаянием в ближайшие дни ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Согласно сообщению, половодье возможно 20-23 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Западного Буга (Львовская, Волынская области).



Как отмечают в ГСЧС, ожидаются разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды.



"В Турковском, Дрогобычском районах Львовской области при этом возможно частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов", - подчеркивают в службе.

Читайте также: Погода на выходные: в Украину идет потепление

3 февраля 2017 года сообщалось, что в Закарпатской области из-за потепления, осадков и повышения уровней воды в водоемах подтоплены более 120 домохозяйств и 25 га сельскохозяйственных угодий.

По данным ГСЧС, в течение 3-5 февраля в 10 районах области были подтоплены 525 домохозяйств, 625 га сельхозугодий, девять автомобильных дорог, один магазин, 4,3 га приусадебных участков, четыре жилых дома (три повреждены), из которых отселены 11 человек.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.