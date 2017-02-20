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В Харькове юноша выпрыгнул из окна квартиры на 14 этаже

20.02.2017 21:52
В полиции отметили, что в так называемых группах смерти житель Харькова не состоял
В Харькове юноша выпрыгнул из окна квартиры на 14 этаже

В Харькове 18-летний парень выпрыгнул из окна квартиры на 14-м этаже, в которой проживал вместе с родителями. Об этом сообщает харьковское издание Объектив со ссылкой на полицию области.

Полицейские опросили родственников погибшего, выясняются причины ЧП.

В полиции также отметили, что в так называемых группах смерти юноша не состоял.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство) с пометкой "самоубийство".

В субботу вечером, 18 февраля, в Киеве столичные правоохранители и спецслужбы спасли 15-летнюю девушку от суицида. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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