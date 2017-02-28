В полиции говорят о новых опасных "флеш-мобах" среди подростков
Правоохранители фиксируют появление новых опасных "флеш-мобов", целью которых является доведение подростков до самоубийства. Об этом шла речь на видеоселекторном совещании, которое состоялось 28 февраля в Национальной полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, один из таких "флеш-мобов" предусматривает исчезновение подростка на сутки с места жительства или учебы без всякого уведомления о себе.
"С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены полицейскими", - сообщили правоохранители.
Еще одно опасное "развлечение" - внезапное перебегание дороги перед транспортными средствами. С начала 2017 года жертвами подобных "развлечений" уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, которые пострадали в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 получили травмы.
Наиболее уязвимыми к действиям злоумышленников являются подростки в возрасте 13-17 лет.
Полиция обратилась к родителям с просьбой уделять больше внимания своим детям.
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