Запорожский горсовет отказался продавать памятник Ленину

Памятник демонтировали почти год назад; все это время скульптурой занимается Водоканал и дополнительно охраняет ее

Депутаты Запорожского городского совета не поддержали предложение продать демонтированный памятник Ленину. Об этом сообщает Радио Свобода.



За проголосовал 21 депутат с 58 зарегистрированных на заседании.



Памятник демонтировали в марте 2016 года. Его хранит КП Водоканал, но скульптура занимает много места и дополнительно охраняется. Это приводит к дополнительным расходам.



Вопрос хотели рассмотреть еще в декабре прошлого года, но его сняли, а мэр города заявил о создании рабочей группы и проведение общественного обсуждение.



Сейчас на сайте горсовета есть петиция с требованием сохранить памятник Ленину как "объект монументального искусства" и она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения депутатами.



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