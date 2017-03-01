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Запорожский горсовет отказался продавать памятник Ленину

01.03.2017 03:29
Памятник демонтировали почти год назад; все это время скульптурой занимается Водоканал и дополнительно охраняет ее
Запорожский горсовет отказался продавать памятник Ленину
Фото: Радио Свобода

Депутаты Запорожского городского совета не поддержали предложение продать демонтированный памятник Ленину. Об этом сообщает Радио Свобода.

За проголосовал 21 депутат с 58 зарегистрированных на заседании. 

Памятник демонтировали в марте 2016 года. Его хранит КП Водоканал, но скульптура занимает много места и дополнительно охраняется. Это приводит к дополнительным расходам.

Вопрос хотели рассмотреть еще в декабре прошлого года, но его сняли, а мэр города заявил о создании рабочей группы и проведение общественного обсуждение. 

Сейчас на сайте горсовета есть петиция с требованием сохранить памятник Ленину как "объект монументального искусства" и она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения депутатами. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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