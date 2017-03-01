YouTube запустит собственное онлайн телевидение
Для жителей США видеосервис YouTube через несколько месяцев запустит собственное онлайн-ТВ, стоимость которого будет составлять $35 в месяц для шести аккаунтов. Об этом сообщает The Verge.
Директор компании Сьюзен Войжитски отметила, что услуга будет называться YouTube TV.
Она позволит подключаться к четырем основным вещательным сетям страны (ABC, CBS, Fox и NBC), а также к кабельным сетям.
Пока в сервисе нет доступа к Comedy Central, MTV, CNN и Discovery Communications.
Пользователям также предложат бесплатную подписку на YouTube Red, который компания разработала в 2015 году. За $9,99 можно будет смотреть видео без рекламы, скачивать файлы и слушать музыку с YouTube, свернув приложение.
28 февраля сообщалось, что пользователи YouTube по всему миру ежедневно просматривают по миллиарду часов онлайн-видео.
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