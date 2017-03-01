Имя человека определенным образом связано с внешностью - ученые

Кроме того, ученые считают, что имя способно в какой-то мере оказывать влияние на судьбу человека

Имя человека имеет определенную связь с его лицом, выяснила группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. Обнаруженное явление получило название "эффект Дориана Грея", сообщается в статье Journal of Personality and Social Psychology.

В эксперименте приняли участие 70 человек из Израиля, которые должны были соотнести фото лиц 25 незнакомцев с одним из четырех предложенных для каждого фото имен. Угадать имена участникам удалось в 30% случаев. Шанс того, что это могло произойти случайно, не превышал 25%. В аналогичном эксперименте 115 французов смогли правильно определить имена в 40% случаев.

Кроме того, ученые считают, что имя способно в какой-то мере оказывать влияние на судьбу человека. Никакой мистики в этом нет, просто люди часто выстраивают общение с носителем определенного имени в соответствии со стереотипами, что может повлиять на формирование образа.

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