В зоне отчуждения заметили птицу из Красной книги: фото

Орнитологи сфотографировали в зоне отчуждения сычика-воробья на территории Товстолесовского лесничества во время проведения исследований

В зоне отчуждения впервые фотографически зафиксировали сычика-воробья, который занесен в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"Статус присутствия этой птицы на территории зоны отчуждения до сих пор оставался неопределенным. Нам были известны лишь единичные случаи ее регистрации", - сообщил эксперт Украинского центра исследования хищных птиц Сергей Домашевский.











Сычик-воробей (фото - dazv.gov.ua)

Ученым удалось подманить сычика-воробья 17 февраля 2017 года на территории Товстолесовского лесничества во время проведения орнитологических мониторинговых исследований на территории зоны отчуждения. Для поиска птиц ученые устанавливали их месторасположение с помощью проигрывания голосов птиц на портативном аудиопроигрывателе.

Орнитологи отмечают, что из-за того, что на территории зоны ограничено ведение хозяйства и практически полностью отсутствует население, там появилось очень много мест, пригодных для гнездования хищных птиц.

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