Советница Трампа объяснила, зачем залезла с ногами на диван

Келлиенн Конуэй объяснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса

Старший советник президента США Келлиенн Конуэй утверждает, что залезла с ногами на диван в Овальном кабинете для того, чтобы сделать снимок с определенного ракурса. Об этом она сказала в интервью Fox Business, сообщает ВВС.

Конуэй объяснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом в кабинете, по ее словам, было полно журналистов.

"Меня попросили снимать с определенного угла, и я делала именно это. Я, конечно, не хотела проявить неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване", - сказала советник президента США.

Фотография Конуэй, на которой она забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, вызвала критику пользователей соцсетей. Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев.

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