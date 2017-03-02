Впервые в Украине тесты по ПДД вынесли на общественное обсуждение

Теперь на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в течение месяца можно просмотреть новые билеты по ПДД и оставить свои предложения

В рамках реформирования сервисных центров МВД планируется внедрение новых стандартов сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Об этом сказано на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Первым этапом станет запуск новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения. 2 марта впервые в Украине тестовую версию электронных экзаменационных билетов по ПДД вынесли на общественное обсуждение. Основная цель - исключить логические ошибки, а также сформировать билеты в соответствии с категориями водительских удостоверений.

Экспертная группа, в которую вошли представители профильных организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей, специалисты общественных организаций профильного направления и сотрудники Главного сервисного центра МВД, разработала 2500 вопросов по ПДД.

"Наша цель - сделать процесс изменений максимально прозрачным и прислушиваться ко всем советам. Соответственно, после подготовки и просмотра экзаменационных билетов по ПДД, мы решили открыть на один месяц тестовую версию на сайте Главного сервисного центра МВД. Все профильные эксперты и рядовые водители, смогут написать нам свои предложения ", - рассказал руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Теперь на сайте hsc.gov.ua - официальном ресурсе Главного сервисного центра МВД - в течение месяца каждый желающий сможет просмотреть предложенные новые билеты по ПДД и написать свои предложения. Для этого необходимо зайти на сайт и пройти тест по выбранной категории. После каждого билета есть кнопка "Имею предложение до востребования", где в онлайн-форме можно оставить свои комментарии.

После месяца тестирования новых билетов и проведения детального анализа всех предложений и писем, экспертная группа внесет коррективы и запустит в действие новые экзаменационные билеты.

Первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров отметил, что изменения ожидаются также и в практической плоскости сдачи экзаменов - внедрение видео- и фотофиксации для прозрачности процедуры.

А член экспертной комиссии, представитель ГС "Всеукраинское партнерство ради безопасности дорожного движения" Александр Зерщиков уверен, что внедрение новых экзаменационных билетов необходимо, прежде всего, для безопасности участников дорожного движения.

Полгода назад впервые были обнародованы списки аккредитованных автошкол - их можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Автошколы". Планируется также введение системы открытых рейтингов учебных заведений по подготовке и переподготовке водителей. Сейчас в Украине функционирует 1641 заведение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей.

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