Китайский зонд привезет на Землю образцы лунного грунта

Миссия Чанъэ-5 предполагает возврат зонда на Землю с образцами лунного грунта

До конца 2017 года китайский лунный зонд привезет на Землю образцы лунного грунта. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Главный конструктор лунных зондов в пятом НИИ Китайской корпорации космической науки и техники Е Пэйцзянь сказал, что после завершения этой миссии, возложенной на аппарат Чанъэ-5, китайские ученые приступят к четвертому этапу программы по исследованию полюсов Луны.

"Миссия Чанъэ-5 предполагает возврат аппарата на Землю с образцами лунного грунта, и ее реализация будет означать полное завершение первых трех этапов китайской лунной программы: облета вокруг спутника Земли, посадки на Луну и возвращение с Луны на Землю", - отмечается в сообщении.

В 2018 году планируется запустить зонд Чанъэ-4.

"Чанъэ-4 как и планы изучения Южного и Северного полюсов Луны, - это уже новый, четвертый етап", - отметил Е Пэйцзянь.

Планируется, что на этом этапе китайские роботы прозондируют оба полюса Луны, и на спутнике Земли будет создана автоматическая научная станция.

Зонд Чанъэ-4 совершит первую в мировой истории мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Для обеспечения успешной реализации этой миссии планируется запуск спутника-ретранслятора, который будет размещен в точке Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Это должно произойти за полгода до старта зонда.

Китайская программа исследования Луны осуществляется с 2004 года. Первые два этапа программы были реализованы с помощью зондов Чанъэ-1 и Чанъэ-3.

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