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НАБУ завершило расследование по делу о взяточничестве в ГПУ

06.03.2017 11:05
Детективы НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении разоблаченного на взятке сотрудника ГПУ
НАБУ завершило расследование по делу о взяточничестве в ГПУ
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"3 марта стороне защиты открыли доступ к материалам уголовного производства. Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины", - говорится в сообщении.

9 декабря 2016 года детективы НАБУ при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо ГПУ на взятке. Проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн гривень государственных средств, начатого детективами Бюро в январе 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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