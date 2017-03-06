Социальные сети вызывают чувство одиночества - психологи

Ученые отмечают, что современные технологии во многом затрудняют общение, а не упрощают его

Социальные сети, такие как Twitter, Facebook и Pinterest, лишь усиливают у людей чувство одиночества, а не наоборот. Об этом свидетельствует доклад американских психологов, передает Би-би-си.

Специалисты отметили, что если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, то у него удваивается риск развития социальной изоляции.

Ученые пока точно не могут определить, что является причиной, а что - следствием: использование соцсетей или чувство социальной изоляции.

"Возможно, молодые люди, которые сначала почувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким образом вызывает чувство изоляции от реального мира", - объясняет соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.

В опросе для исследования приняли участие две тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет.

Профессор Питтсбургского университета Брайан Примак отметил, что современные технологии во многом затрудняют общение, а не упрощают его.

"Хотя на первый взгляд и кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить", - говорит Примак.

Читайте также: Как преодолеть зависимость от смартфонов: советы психологов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.