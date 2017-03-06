Социальные сети вызывают чувство одиночества - психологи
Социальные сети, такие как Twitter, Facebook и Pinterest, лишь усиливают у людей чувство одиночества, а не наоборот. Об этом свидетельствует доклад американских психологов, передает Би-би-си.
Специалисты отметили, что если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, то у него удваивается риск развития социальной изоляции.
Ученые пока точно не могут определить, что является причиной, а что - следствием: использование соцсетей или чувство социальной изоляции.
"Возможно, молодые люди, которые сначала почувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким образом вызывает чувство изоляции от реального мира", - объясняет соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.
В опросе для исследования приняли участие две тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет.
Профессор Питтсбургского университета Брайан Примак отметил, что современные технологии во многом затрудняют общение, а не упрощают его.
"Хотя на первый взгляд и кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить", - говорит Примак.
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