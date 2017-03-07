В украинских СМИ стало меньше женщин-экспертов - исследование

Больше всего женщин-экспертов было зафиксировано в изданиях Лига (25% от общего количества новостей), Укринформ (22%), УНИАН и LB.ua (по 19%)

Женщины комментируют только каждый седьмой материал (14%) в общеукраинских интернет-медиа, что на 3% меньше, чем в прошлом году (17%). Таковы результаты мониторинга гендерного баланса в десяти интернет-СМИ, который провел Институт массовой информации в феврале-марте 2016 года.

В основном, в качестве экспертов женщины представлены в темах правозащиты, шоу-бизнеса, спорта, здоровья, международных новостей и освобождения пленных.

"Больше всего женщин-эксперток в новостях было зафиксировано в изданиях Лига (25% от общего количества новостей), Укринформ (22%), УНИАН и LB.ua (по 19%), меньше всего - в Украинской правде (8%), Обозреватель (7%) и Корреспондент (0%)", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в качестве героинь материалов женщины представлены в среднем практически в каждой третьей новости - в 27% от общего количества материалов (в прошлом году этот показатель составил 23%).

Больше всего женщин в качестве героинь новостей зафиксировано в изданиях 112.ua (38%), УНИАН (37%) и Укринформ (32%), меньше всего - в LB.ua (22%) и Лиге (13%).





Согласно исследованию ИМИ, чаще всего женщины выступали героинями "желтых новостей", новостей о международной политике, спорте, культуре, здоровье, похудении, личной жизни.

Такие темы, как политика и экономика, остаются в украинских СМИ "мужскими".

Только до 8% всех новостей, в которых упоминаются женщины, были посвящены украинским женщинам-политикам, причем в СМИ чаще всего фигурировали две фамилии - народных депутатов Ирины Геращенко и Надежды Савченко.

Среди иностранных политиков больше всего было упоминаний о советнице Трампа Келлиен Конвей, постоянной представительнице США в ООН Никки Хейли и лидере ультраправой партии, кандидате в президенты Франции Марин Ле Пен.

Мониторинг проводился экспертами Института Массовой Информации в 10 общенациональных интернет-изданиях (Украинская Правда, Лига, Обозреватель, УНИАН, LB.ua, Цензор.НЕТ, Укринформ, Страна.ua, 112.ua, Корреспондент). Мониторингу и оценке подлежали все новости, блоги и статьи на указанных ресурсах, вышедшие в период с 27 февраля по 1 марта 2017 года.

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