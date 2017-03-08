Украинку и гражданина ЮАР арестовали в ОАЭ за внебрачный секс

Молодые люди были задержаны еще в январе, но известно об этом стало только сейчас

Гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах за незаконные сексуальные отношения. Об этом сообщает ВВС.

27-летняя Ирина Ногай пожаловалась врачу на боли в животе. Выяснилось, что она беременна. После этого девушку и ее молодого человека, 29-летнего Эмлина Калвервела, задержала полиция.

Пара была арестована за внебрачный секс, который считается незаконным в ОАЭ.

Мать молодого человека Линда Калвервел обратилась к властям страны с просьбой их освободить. По ее словам, "единственная вещь, которую они сделали неправильно, это влюбились друг в друга".

МИД ЮАР заявил, что не имеет возможности помочь паре, поскольку они нарушили закон ОАЭ. Арестованным посоветовали обратиться за юридической помощью. Правительство ОАЭ не комментирует ситуацию.

Молодые люди, как сообщается, были задержаны еще в январе, но известно об этом стало только сейчас.

Эмлин Калвервел работал в ОАЭ последние пять лет.

Задержанным до сих пор не предъявлены обвинения.

Если суд признает их виновными, молодым людям грозит длительный тюремный срок.

Корреспондент ЛІГА.net пытался выяснить информацию об инциденте в МИД Украины, однако там на телефонные звонки не отвечают.

Недавно министр водных ресурсов Индии заявила, что она приказывала пытать подозреваемых в изнасиловании.

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