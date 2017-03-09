Фильмы о природе помогают уменьшить стресс - ученые
09.03.2017 17:17
Новое исследование показало, что просмотр фильмов о природе усиливает у людей такие эмоции, как благоговение, радость и удовлетворенность
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Ученые из университета Калифорнии заявили, что просмотр документальных фильмов о природе может быть полезен для психического здоровья, помогая уменьшить стресс. Об этом сообщает Вестник здоровья.
"Новое исследование показало, что просмотр фильмов о природе усиливает у людей такие эмоции, как благоговение, радость и удовлетворенность, а также помогает мгновенно уменьшить беспокойство, страх и усталость", - отмечается в сообщении.
Во время исследования 7500 участникам в возрасте от 16 до 24 лет было предложено заполнить анкету о настроении перед просмотром документальных роликов Planet Earth и новостных сюжетов.
"Реакции контролировались с помощью технологии лицевого картирования и психометрических тестов. Результаты показали, что женщины испытали более выраженные эмоциональные изменения, чем мужчины, когда смотрели ролики о природе", - говорится в сообщении.
После просмотра фильмов участники также продемонстрировали выраженное снижение чувства нервозности и усталости.
Ученые считают, что обзор других 150 исследований выявил, что связь с природой улучшает внимание, когнитивные способности и чувство спокойствия.
"Это, в свою очередь, делает людей более производительными, более дружелюбными и даже помогает улучшить физическое здоровье", - добавили они.
6 марта сообщалось, что социальные сети, такие как Twitter, Facebook и Pinterest, усиливают у людей чувство одиночества, а не наоборот.
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