Фильмы о природе помогают уменьшить стресс - ученые

Ученые из университета Калифорнии заявили, что просмотр документальных фильмов о природе может быть полезен для психического здоровья, помогая уменьшить стресс. Об этом сообщает Вестник здоровья.

"Новое исследование показало, что просмотр фильмов о природе усиливает у людей такие эмоции, как благоговение, радость и удовлетворенность, а также помогает мгновенно уменьшить беспокойство, страх и усталость", - отмечается в сообщении.





Во время исследования 7500 участникам в возрасте от 16 до 24 лет было предложено заполнить анкету о настроении перед просмотром документальных роликов Planet Earth и новостных сюжетов.



"Реакции контролировались с помощью технологии лицевого картирования и психометрических тестов. Результаты показали, что женщины испытали более выраженные эмоциональные изменения, чем мужчины, когда смотрели ролики о природе", - говорится в сообщении.



После просмотра фильмов участники также продемонстрировали выраженное снижение чувства нервозности и усталости.





Ученые считают, что обзор других 150 исследований выявил, что связь с природой улучшает внимание, когнитивные способности и чувство спокойствия.



"Это, в свою очередь, делает людей более производительными, более дружелюбными и даже помогает улучшить физическое здоровье", - добавили они.

