На будущей неделе утвердят план ремонта Шулявского моста - Кличко

Мэр выразил надежду, что на следующей неделе градостроительный совет Киева утвердит вариант реконструкции Шулявского моста

Вероятно, что уже на следующей неделе градостроительный совет Киева примет решение о том, как будет выглядеть Шулявский путепровод после реконструкции. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр проинформировал, что на этой неделе были рассмотрены семь проектов реконструкции путепровода и выбраны три из них.

"Мы пригласили к обсуждению архитекторов, профильных специалистов по строительству транспортных сооружений. Надеюсь, на следующей неделе мы будем иметь выводы и решения, как будет выглядеть путепровод после реконструкции", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что в этом году на реконструкции объектов инфраструктуры города выделено 2 млрд гривень.

27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского моста.

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