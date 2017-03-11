Работник парома снял гигантскую волну в момент удара о судно

Хейг Гилкрайст работает на сиднейском пароме уже более десяти лет и часто фотографирует живописные пейзажи

Работник парома Хейг Гилкрайст в Сиднее сфотографировал во время шторма гигантскую волну, которая ударила о борт его судна. Фото он опубликовал в Instagram, сообщает ВВС.

Фото вызвало восторг у тысяч людей.

Гилкрайст работает на этом пароме уже более десяти лет и часто фотографирует живописные пейзажи.

Но тех, кто хочет повторить подобный снимок, может ожидать разочарование. Компания Гилкрайста рассказала, что многие его фото сняты с мест, доступных только для персонала.

Пассажиры "не должны рассчитывать, что смогут поймать похожи кадры - протоколы безопасности паромов требуют, в частности, чтобы люди находились за закрытыми дверями особенно во время сильных штормов".

На прошлой неделе археологи обнаружили восьмиметровую статую в восточной части современного Каира. Статуя сделана из кварцита и, вероятно, принадлежит фараону Рамзесу II, правившему Египтом 3000 лет назад. Фото статуи опубликованы на сайте ЕРА.

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