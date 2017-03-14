Ученые объяснили зависимость между наличием детей и долголетием

В Швеции ученые провели наблюдения над жителями страны и выяснили, что люди, которые имели хотя бы одного ребенка, жили дольше бездетных

Люди, у которых есть дети, живут дольше. К такому выводу пришли шведские исследователи, наблюдавшие за 1,5 млн жителей страны, передает агентство Би-би-си.

Ученые изучили данные о продолжительности жизни мужчин и женщин, родившихся в промежуток между 1911 и 1925 годами и достигшими 60-летнего возраста. Исследователи обнаружили, что люди, которые имели хотя бы одного ребенка, жили дольше бездетных.

Исследование показало, что в 60 лет разница в ожидаемой продолжительности жизни для мужчин составляла два года, для женщин - полтора. А до 80 лет, по данным ученых, у мужчин с детьми в среднем были в запасе еще 7 лет и 8 месяцев, в то время как у бездетных - всего семь лет. Для женщин эти показатели были 9 лет и 6 месяцев на 8 лет и 11 месяцев.

Ученые не утверждают, что именно дети являются причиной долголетия, однако предполагают, что разница может объясняться финансовой и другой помощью, которую дети оказывают родителям, а также тем, что бездетные люди часто ведут менее здоровый образ жизни, чем те, у кого есть хотя бы один ребенок.

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