Витамины группы В могут защитить от грязного воздуха - ученые

Высокие дозы витаминов группы В могут полностью обезвредить миниатюрные частицы грязи, заявили ученые Гарварда

Ученые считают, что витамины группы В могут повысить сопротивление человеческого организма к негативному воздействию загрязненного воздуха. Об этом свидетельствуют результаты небольшого исследования, передает агентство Би-би-си.

Один из самых опасных агентов загрязнения - мелкие частицы под названием РМ2,5, которые оседают глубоко в легких и способствуют легочным и сердечным заболеваниям. Кроме того, загрязненный воздух, влияя на гены иммунной системы, ослабляет защитные возможности человеческого организма.

Международная научная команда решила проверить, можно нейтрализовать влияние РМ2,5 ежедневным приемом витаминной добавки, содержащей витамины группы В. Десять добровольцев сначала дышали чистым воздухом и принимали плацебо, пока ученые замеряли базовые реакции их организма. Затем те же добровольцы переехали в другую местность, где дышали воздухом с высоким содержанием частиц РМ2,5, при этом они ежедневно получали высокую дозу витаминов группы В, а затем снова прошли обследование.

Как оказалось, четырехнедельный прием витаминов уменьшил влияние частиц РМ2,5 на десять различных генов на 28-76%. Ученые также обнаружили уменьшение вредного воздействия на клеточный элемент в ДНК, который производит энергию.

"Если перевести наши результаты в количественные показатели, они близки к полному уничтожению влияния загрязнений на эпигеном. Что касается митохондриальной ДНК, влияние на нее тоже существенно уменьшился", - говорит руководительница исследования Дзя Чан из Гарвардской школы здравоохранения.

В то же время ученые подчеркивают, что объем проведенного ими исследования еще очень мал, чтобы говорить о каких-либо окончательных выводах.

13 марта сообщалось, что глобальное потепление негативно повлияет на развитие ряда заболеваний и, соответственно, может стать причиной депрессивных состояний у людей.

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