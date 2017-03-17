Google посвятил праздничный дудл Дню святого Патрика

День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия страны в целом

В пятницу, 17 марта католическая церковь празднует день памяти святого Патрика - исторический ирландский праздник, имеющий британские корни. Google презентовал новый дудл в честь этого знакового дня.

По легенде, 17 марта 461 года умер святой Патрик, первый епископ, заместитель и борец за свободу Ирландии.

Патрик с 16 лет пас овец. Как указывал в своих автобиографических трудах святой, в детстве и юношестве он не знал истинного Бога, но впоследствии обратился к нему, проводил дни и ночи в непрестанных молитвах (до сотни в день и немногим меньше ночью), и через шесть лет голос в ночном видении сказал ему: "Правильно делаешь, что постишься, ибо скоро вернешься ты в родную сторону. Пойди и взгляни - твой корабль ждет тебя".

По легенде, перед смертью святой 40 дней и ночей провел на вершине горы Крох, а в последний час, после того как его исповедовал епископ Тассах, бросил с горы колокол, молясь о том, чтобы в Ирландии не иссякла вера. Тот колокол подхватили ангелы, которые еще и охраняли могилу святого в первую ночь.

За всю жизнь святой Патрик покрестил более тысячи человек.

С XIV века святого Патрика изображжают в епископских одеяниях и пастушьим посохом.

День святого Патрика является крупнейшим национальным праздником ирландцев всего мира, которые считают своим покровителем. День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия страны в целом.

В этот день смягчаются ограничения на постную пищу и употребления алкоголя.

Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Трилистник клевера, который, по легенде, святой Патрик лично выбрал как знак олицетворение веры и Троицы.

В этом году по случаю праздника зеленым цветом подсветили Колизей в Риме и церковь Сакре Кер в Париже.

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