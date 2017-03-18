Луганчанка попала на обложку итальянского Playboy: детали, фото
22-летняя луганчанка Валерия Радкевич попала на обложку итальянского Playboy.
По информации LIGA.net, журнал вышел 15 марта, в день ее рождения, в нем размещены 12 фото.
Девушка сотрудничает с итальянской компанией и занимается дистрибьюцией фильмов.
Отвечая на вопрос LIGA.net, о возможном дальнейшем сотрудничестве с журналом, она сказала, что не исключает его, хотя - это не основной вид ее деятельности.
По словам Радкевич, она в Риме познакомилась с известным фотографом Робертою Красниг, которая предложила ей сняться для маленького бренда одежды. После этого фотографии увидел редактор итальянского Playboy и предложил ей пробы.
"Считаю - это достижением и удачей. Мне было приятно и интересно работать с профессионалами высокого уровня. Я была в восторге от самих съемок. От работы фотографа и визажистов, стилистов. Журнал предоставил мне право выбрать фотографа самой. Это первый мой опыт такого уровня.", - сказала LIGA.net луганчанка.
Фото: instagram.com/i.am.valerie, facebook.com/valery.radkevich
Луганчанка выбрала того фотографа, чьи работы ей наиболее понравились.
Девушка знает в совершенстве четыре языка: английский? французский, испанский и итальянский.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:07
-
13:23
-
12:22
-
11:55
-
10:00