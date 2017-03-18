Луганчанка попала на обложку итальянского Playboy: детали, фото

Валерия Радкевич работает сейчас дистрибьютором короткометражных и полнометражных фильмов в Италии

22-летняя луганчанка Валерия Радкевич попала на обложку итальянского Playboy.

По информации LIGA.net, журнал вышел 15 марта, в день ее рождения, в нем размещены 12 фото.

Девушка сотрудничает с итальянской компанией и занимается дистрибьюцией фильмов.

Отвечая на вопрос LIGA.net, о возможном дальнейшем сотрудничестве с журналом, она сказала, что не исключает его, хотя - это не основной вид ее деятельности.





По словам Радкевич, она в Риме познакомилась с известным фотографом Робертою Красниг, которая предложила ей сняться для маленького бренда одежды. После этого фотографии увидел редактор итальянского Playboy и предложил ей пробы.





"Считаю - это достижением и удачей. Мне было приятно и интересно работать с профессионалами высокого уровня. Я была в восторге от самих съемок. От работы фотографа и визажистов, стилистов. Журнал предоставил мне право выбрать фотографа самой. Это первый мой опыт такого уровня.", - сказала LIGA.net луганчанка.





Фото: instagram.com/i.am.valerie, facebook.com/valery.radkevich

Луганчанка выбрала того фотографа, чьи работы ей наиболее понравились.

Девушка знает в совершенстве четыре языка: английский? французский, испанский и итальянский.

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