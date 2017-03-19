В Конотопе завуч обрезала волосы растущей без родителей школьнице

Девятикласснице Диане Московских завуч на уроке, на глазах у одноклассников обрезала часть волос за то, что они были неопрятно уложены

В одной из школ Конотопа Сумской области завуч средней школы Ирина Танасиенко обрезала ножницами волосы ученицы на глазах у одноклассников. Об этом сообщает издание Голос Конотопа.

Инцидент произошел в 9-А классе СШ №3. Школьнице Диане Московских обрезали волосы за то, что они якобы были неопрятно уложены. Девочка шокирована таким поступком педагога. Ровесники высказывают ей свою поддержку и сочувствие, однако уже два дня, как она находится в тревожном моральном состоянии.

Диана растет без родителей, ее воспитанием занимается бабушка. Пожилая женщина приходила в школу с корвалолом, говорит, что он нужен и ей, и внучке. Поступком педагога возмущена и собирается добиваться наказания виновного в правоохранительных органах.

"Разве можно так поступать с детьми? Может она решила поиздеваться над Дианой только потому, что она сирота и ее никто не защитит? Это какой-то ужас!", - говорит бабушка Дианы.





Диана растет без родителей, ее воспитанием занимается бабушка. Фото: konotop.in.ua

Не оправдывает поступок свои подчиненной и директор школы Ирина Карпенко. Директор говорит, что не ожидала такого от Ирины Танасиенко. За годы работы в школе ни одного подобного случая не было, утверждает директор.

Что стало поводом для такого поведения подчиненной, директор не понимает.

Ирина Танасиенко перед девочкой извинилась и Диана говорит, что простила, однако успокоиться не может до сих пор. А еще уверяет, что бабушка пообещала, что этого так не оставит.

Администрация сообщила, что Ирина сейчас находится в отделе образования и общается с начальником отдела образования. Сейчас Танасиенко вынесен выговор. Она также уволена с должности заместителя директора по воспитательной работе.

По данному факту создана и работает специальная комиссия.

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