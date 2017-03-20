Мэр Глухова анонсировал открытие центра терапии коноплей

Центр должен заработать через три месяца, когда начнут собирать урожай конопли, растущей на полях вокруг города

Мэр Глухова Мишель Терещенко анонсировал открытие в городе первого в Европе центра терапии коноплей. Об этом он написал на странице в Facebook.



Центр должен открыться через три месяца, когда начнется сбор конопли. Вокруг Глухова есть конопляные поля, отмечает Терещенко.



Мэр города считает, что конопля сможет не только помогать больным, в частности раком, а тем, кто хочет поддерживать хорошее состояние здоровья.



"Это будет больше похоже на центр красоты, чем на больницу; и люди смогут не только лечиться, но также расслабляться или поддерживать себя в хорошей форме", - написал Терещенко.



Мэр Глухова обратил внимание на научно доказанную эффективность лечения рака с помощью каннабиноидов.



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