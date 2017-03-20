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Мэр Глухова анонсировал открытие центра терапии коноплей

20.03.2017 04:30
Центр должен заработать через три месяца, когда начнут собирать урожай конопли, растущей на полях вокруг города
Мэр Глухова анонсировал открытие центра терапии коноплей
Фото: Michel Terestchenko/Facebook

Мэр Глухова Мишель Терещенко анонсировал открытие в городе первого в Европе центра терапии коноплей. Об этом он написал на странице в Facebook.

Центр должен открыться через три месяца, когда начнется сбор конопли. Вокруг Глухова есть конопляные поля, отмечает Терещенко. 

Мэр города считает, что конопля сможет не только помогать больным, в частности раком, а тем, кто хочет поддерживать хорошее состояние здоровья. 

"Это будет больше похоже на центр красоты, чем на больницу; и люди смогут не только лечиться, но также расслабляться или поддерживать себя в хорошей форме", - написал Терещенко.

Мэр Глухова обратил внимание на научно доказанную эффективность лечения рака с помощью каннабиноидов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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