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Рейтинг счастья от ООН: Украина - на последнем месте в Европе

20.03.2017 10:36
В докладе World Happiness Report 2017 эксперты ООН определили Украину на 132-е место; жители тем счастливее, чем меньше соцнеравенство, утверждают они
Рейтинг счастья от ООН: Украина - на последнем месте в Европе
Фото: ЕРА

Норвегия обошла Данию в списке самых счастливых стран, тогда как самые несчастные люди населяют африканское государство Центральноафриканская Республика. Украина опустилась в рейтинге на девять позиций, став "самой несчастной" в Европе, свидетельствуют данные социологической группы независимых экспертов организаций ООН в докладе World Happiness Report 2017.

Среди лидеров "рейтинга счастья" - Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Основной двигатель Евросоюза - Германия - оказалась только на 16-м месте, ведущее войну против Украины государство-агрессора РФ - на 49-м.

Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с "несчастным" населением. Сегодня страна - на 132-й позиции из 155-ти.


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Делая расчет "счастья", социологи в области устойчивого развития и специалисты Института Земли Колумбийского университета оценивают ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальную защищенность, объем благотворительных пожертвований и уважение к правам и общественным свободам.

По утверждению авторов рапорта, жители тем счастливее, чем меньше уровни социального неравенства в стране.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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