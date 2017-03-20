Рейтинг счастья от ООН: Украина - на последнем месте в Европе
Норвегия обошла Данию в списке самых счастливых стран, тогда как самые несчастные люди населяют африканское государство Центральноафриканская Республика. Украина опустилась в рейтинге на девять позиций, став "самой несчастной" в Европе, свидетельствуют данные социологической группы независимых экспертов организаций ООН в докладе World Happiness Report 2017.
Среди лидеров "рейтинга счастья" - Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Основной двигатель Евросоюза - Германия - оказалась только на 16-м месте, ведущее войну против Украины государство-агрессора РФ - на 49-м.
Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с "несчастным" населением. Сегодня страна - на 132-й позиции из 155-ти.
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