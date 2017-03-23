Ученые из Нигерии очертили путь к успеху: первое - отказ от ТВ

Эксперты рассказывают, какие привычки являются лишними для желающих стать успешными

Для того, чтобы быть более успешным, необходимо избавиться от некоторых вредных привычек и изменить свой образ жизни. Сайт Университета Илорин (Нигерия) составил список 10 привычек, которые мешают людям развиваться.

Одной из таких привычек является просмотр телевизора, который отнимает много времени и не дает ничего взамен, а поэтому мешает развитию. Эксперты советуют вместо пустых телепередач смотреть полезные программы, из которых можно подчерпнуть знания.

Негативно влияет на активность человека поздний подъем. Во-первых, у человека остается меньше времени для выполнения дел. Во-вторых, поздний подъем может спровоцировать негативное мышление, чувство лени, отсутствие энергии, сил.

Сомнения также тормозят на пути к успеху, ведь часто удерживают человека от попыток рискнуть что-то изменить в жизни к лучшему.

Человек не станет успешным, если не будет принимать во внимание советы других.

Нельзя откладывать выполнение поставленных задач на потом. Ведь когда человек оттягивает время, он оттягивает и свой успех.

Страх потерпеть неудачу также мешает прийти к успеху. Ведь он часто мешает нам делать то, что может изменить жизнь к лучшему. Нужно уметь учится на своих ошибках.

Стоит обращать внимание на окружение. Если человек окружает себя негативными людьми, то рискует этот негатив перенять на себя. Поэтому стоит общаться с теми, кто может вдохновить на достижение еще больших высот.

Достижение успеха в любом деле требует полной самоотдачи. Поэтому иногда нужно подумать, каким пунктом в расписании можно пожертвовать ради дела мечты.

Самое важно для человека помнить, что достигать успеха никогда не поздно - это возможно в любом возрасте.

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