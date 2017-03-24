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Ученые объяснили, в каком возрасте исчезает пессимизм

24.03.2017 17:05
Среди респондентов в возрасте 70 лет и старше две трети участников оценили свою жизнь как отличную, отметили специалисты
Ученые объяснили, в каком возрасте исчезает пессимизм
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые из университета Чикаго говорят, что пессимистичные мысли, которые присущи молодым людям, уменьшаются по мере взросления. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Проведенный опрос показал, что среди людей в возрасте 30 лет только 46% участников имели оптимистичный настрой в отношении старения по сравнению с 66% людей в возрасте 70 лет и старше.

Когда их попросили оценить качество жизни, наиболее высокую оценку данному показателю дали люди в возрасте 50-60 лет и старше.

Среди респондентов в возрасте 70 лет и старше две трети участников оценили свою жизнь как отличную или очень хорошую по сравнению с половиной участников в возрасте 30 лет.

"Пожилые люди также редко выражали беспокойство по поводу плохого состояния здоровья, потери памяти и проживания в доме престарелых. Кроме того, они в меньшей степени боялись, что старость сделает их тяжелым бременем для семьи, и имели самый низкий страх потерять свою независимость", - отмечается в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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