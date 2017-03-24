Ученые объяснили, в каком возрасте исчезает пессимизм

Среди респондентов в возрасте 70 лет и старше две трети участников оценили свою жизнь как отличную, отметили специалисты

Ученые из университета Чикаго говорят, что пессимистичные мысли, которые присущи молодым людям, уменьшаются по мере взросления. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Проведенный опрос показал, что среди людей в возрасте 30 лет только 46% участников имели оптимистичный настрой в отношении старения по сравнению с 66% людей в возрасте 70 лет и старше.

Когда их попросили оценить качество жизни, наиболее высокую оценку данному показателю дали люди в возрасте 50-60 лет и старше.

Среди респондентов в возрасте 70 лет и старше две трети участников оценили свою жизнь как отличную или очень хорошую по сравнению с половиной участников в возрасте 30 лет.

"Пожилые люди также редко выражали беспокойство по поводу плохого состояния здоровья, потери памяти и проживания в доме престарелых. Кроме того, они в меньшей степени боялись, что старость сделает их тяжелым бременем для семьи, и имели самый низкий страх потерять свою независимость", - отмечается в сообщении.

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