Проблему очереди в детсады можно решить за три года - Гриневич

Министр образования уверяет, что если сохранится тенденция по созданию новых мест в детских садах, то очередей не будет уже через три года

Решить проблему очереди в детских садах можно за три года. Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.



По ее словам, сейчас очередь в сады - больше 78 тысяч детей. Но у местных властей благодаря децентрализации появляется больше возможностей выделять дополнительные средства на дошкольное образование.



В 2016 году было создано 26,5 тысяч мест и если тенденция сохранится, что через три года проблема очереди может быть решена, заверила Гриневич.



По инициативе МОН Кабмин утвердил проект закона, который даст возможность создавать корпоративные детсады, у которых будут несколько основателей, среди которых местные власти и бизнес. Это тоже, по мнению министра, должно способствовать решению проблемы.

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