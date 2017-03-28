Проблему очереди в детсады можно решить за три года - Гриневич
Решить проблему очереди в детских садах можно за три года. Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.
По ее словам, сейчас очередь в сады - больше 78 тысяч детей. Но у местных властей благодаря децентрализации появляется больше возможностей выделять дополнительные средства на дошкольное образование.
В 2016 году было создано 26,5 тысяч мест и если тенденция сохранится, что через три года проблема очереди может быть решена, заверила Гриневич.
По инициативе МОН Кабмин утвердил проект закона, который даст возможность создавать корпоративные детсады, у которых будут несколько основателей, среди которых местные власти и бизнес. Это тоже, по мнению министра, должно способствовать решению проблемы.
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