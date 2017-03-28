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Под Николаевом "утонул" понтонный мост: фото

28.03.2017 03:55
Один из понтонов набрал около десяти тонн воды, которую пытались откачать спасатели
Под Николаевом "утонул" понтонный мост: фото
Фото: Novosti N

Под Николаевом в селе Пересадовка обвалился понтонный мост через реку Ингул. Об этом сообщает местный ресурс Novosti N.

Мост соединяет Пересадовку и Михайло-Ларино и является частью дороги, которая соединяет Кировоградскую и Баштанскую трассу. 

Один из понтонов, которые поддерживают мост, погрузился в воду. Стоящая на нем секция моста поднялась под углом примерно 45 градусов. 

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Понтон пытались поднять при помощи подъемного крана. Когда это не получилось, спасатели начали откачивать воду из понтона. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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