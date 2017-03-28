Ученые назвали причину увеличения объема мозга человека

По мнению ученых, предки человека развили большой мозг благодаря изменению диеты, а не социальному взаимодействию, как считали антропологи раньше

Поедание фруктов, возможно, стало причиной того, что предки человека смогли развить большой мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка, передает агентство Би-би-си.

Это противоречит распространенной среди антропологов точке зрения, согласно которой предки человека смогли развить большой мозг благодаря социальному взаимодействию.

Ученые изучили размеры черепа различных приматов, включая обезьян, лемуров и человека. Всего они исследовали 140 различных видов приматов и пришли к выводу, что размер мозга объясняется диетой, которой придерживался примат.

Исследователи изучили зависимость размера мозга приматов и различные социальные характеристики, например, размер группы, в которой они находятся, и ее социальную структуру. Теория о социальных связях, например, не объясняет, почему у орангутангов, ведущих уединенный образ жизни, такой большой мозг.

По мнению ученых, приматы, которые едят фрукты, имеют куда больший мозг, чем те, которые едят листья: у фруктов куда больше питательная ценность, чем у листьев.

Кроме того, такая диета требует от примата определенных усилий. Например, фрукты неравномерно распределены во времени и пространстве, поэтому для того, чтобы их найти, нужно приложить определенные усилия.

Обезьяны, поедающие фрукты, чаще всего путешествуют на большие расстояния. Для этого они нередко формируют крупные группы. А крупные группы приматов, по мнению ученых, могли согнать более мелкую группу с фруктового дерева. Таким образом, эти две теории оказались взаимосвязанными.

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