Ученые назвали причину увеличения объема мозга человека
Поедание фруктов, возможно, стало причиной того, что предки человека смогли развить большой мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка, передает агентство Би-би-си.
Это противоречит распространенной среди антропологов точке зрения, согласно которой предки человека смогли развить большой мозг благодаря социальному взаимодействию.
Ученые изучили размеры черепа различных приматов, включая обезьян, лемуров и человека. Всего они исследовали 140 различных видов приматов и пришли к выводу, что размер мозга объясняется диетой, которой придерживался примат.
Исследователи изучили зависимость размера мозга приматов и различные социальные характеристики, например, размер группы, в которой они находятся, и ее социальную структуру. Теория о социальных связях, например, не объясняет, почему у орангутангов, ведущих уединенный образ жизни, такой большой мозг.
По мнению ученых, приматы, которые едят фрукты, имеют куда больший мозг, чем те, которые едят листья: у фруктов куда больше питательная ценность, чем у листьев.
Кроме того, такая диета требует от примата определенных усилий. Например, фрукты неравномерно распределены во времени и пространстве, поэтому для того, чтобы их найти, нужно приложить определенные усилия.
Обезьяны, поедающие фрукты, чаще всего путешествуют на большие расстояния. Для этого они нередко формируют крупные группы. А крупные группы приматов, по мнению ученых, могли согнать более мелкую группу с фруктового дерева. Таким образом, эти две теории оказались взаимосвязанными.
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