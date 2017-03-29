Кошки на самом деле любят людей - ученые

Ученые доказали, что кошки не такие уж эгоистичные существа, как многие считали раньше

Кошки больше любят быть в компании людей, чем еду. К таким выводам пришли исследователи из Университета штата Орегон, передает The Independent.

Ведущий исследователь Кристин Вайтал Шреве не был доволен тем фактом, что многие научные статьи описывают кошек как упрямых и трудно поддающихся дрессировке.

Чтобы проверить, верно ли это, исследователи провели эксперимент на 55 кошках - 23 были домашними животными и 22 - животные из приюта.

Каждая кошка помещалась в одиночную камеру на два с половиной часа. В это время исследователи готовили предпочтительную для котов пищу, игрушку, запах и тип взаимодействия с человеком (игры с ребенком, ласки или игра с пером).

Кошек затем помещали в комнату с различными объектами и наблюдали за тем, какой интерес они проявляют к каждому из них. Эксперимент смогли пройти только 38 кошек. Из них 19 кошек предпочли общение с человеком, 14 кошек выбрали еду, еще четыре - игрушки, и только одно животное пошло на запах.

Ученые подытожили, что данное исследование разрушило стереотип о том, что кошки якобы предпочитают уединение социальному взаимодействию.

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