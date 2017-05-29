В Ереване вручили премию за исключительный гуманизм
В Ереване прошла церемония вручения премии Аврора за исключительный гуманизм. Об этом сообщает Радио Свобода.
Главную премию в размере $1,1 млн получил американский врач Том Катена, который много лет работает в разрушенном боевыми действиями Судане.
Сопредседатель жюри, актер Джордж Клуни заявил, что Катена, который работает в Нубийских горах Судана, - пример для наследования для всех.
Сумма премии - $100 тыс, которые доктор получит лично, и еще $1 млн для организаций, которым он может на свое усмотрение дать пожертвованиею
Премия присуждается за исключительный гуманизм. Ее основали в память об армянах, которые пережили массовые убийства в Османской империи.
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