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В Ереване вручили премию за исключительный гуманизм

29.05.2017 03:57
Премию получил врач из США, который много лет работает в разрушенных войной регионах Судана
В Ереване вручили премию за исключительный гуманизм
Том Катена (фото - panorama.am)

В Ереване прошла церемония вручения премии Аврора за исключительный гуманизм. Об этом сообщает Радио Свобода.

Главную премию в размере $1,1 млн получил американский врач Том Катена, который много лет работает в разрушенном боевыми действиями Судане.

Сопредседатель жюри, актер Джордж Клуни заявил, что Катена, который работает в Нубийских горах Судана, - пример для наследования для всех. 

Сумма премии - $100 тыс, которые доктор получит лично, и еще $1 млн для организаций, которым он может на свое усмотрение дать пожертвованиею

Премия присуждается за исключительный гуманизм. Ее основали в память об армянах, которые пережили массовые убийства в Османской империи. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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