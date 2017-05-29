ВНО по английскому языку: 33 человека не пустили из-за нарушений

20 участников тестирования не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 13 - из-за отсутствия одного из обязательных документов

Участие в тестировании по английскому языку приняли 78 830 человек, что составляет 94% от общего количества зарегистрированных. Об этом сказано на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, 20 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 13 - из-за отсутствия одного из обязательных документов.

Проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивало 13 849 человек. За соблюдением процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали 89 общественных наблюдателей и шесть представителей средств массовой информации.

С задачами сертификационной работы по английскому языку можно ознакомиться в разделе "Предметы ВНО". 30 мая в этом же разделе будут размещены правильные ответы на задания.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней с учетом дня проведения тестирования подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии и соответствующее заявление.

Обращаем внимание, что участники внешнего независимого оценивания из Красногоровки Донецкой области, которые не смогли принять участие в тестировании по английскому языку из-за военных действий, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. По вопросам регистрации для участия в дополнительной сессии следует обратиться в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Украинский центр оценивания качества образования разместил в Facebook график обнародования результатов ВНО.





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