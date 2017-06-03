Украина расширит сотрудничество в области исследований Антарктики

Украина расширит сотрудничество с Турцией, Китаем и Малайзией в сфере исследований Антарктики

Украина расширит сотрудничество с Турцией, а также начнет партнерство в области исследований Антарктики с Китаем и Малайзией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины.



"Во время двусторонних встреч с делегациями КНР и Малайзии мы договорились провести переговоры о сотрудничестве и по их результатам подписать меморандумы о научно-техническом сотрудничестве в области антарктических исследований", - рассказал глава украинской делегации Дмитрий Чеберкус.



С Турцией такой меморандум уже подписан, напомнил он.



Поскольку у Малайзии и Турции нет собственных станций в Антарктиде, то они хотят участвовать в проведении исследований на украинской станции "Академик Вернадский".



Чеберкус добавил, что в прошлом году турецкие ученые уже участвовали в краткосрочных исследовательских проектах на базе украинской инфраструктуры.



Австралия предложила создать межсессионную контактную группу по обсуждению будущих вызовов антарктической науки. Для Украины это является важным, поскольку расположение украинской станции "Академик Вернадский" позволяет проводить уникальные наблюдения: именно в этом районе происходит более быстрое таяние ледового покрова.



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