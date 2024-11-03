Глава МИД Турции предполагает "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году

Хакан Фидан (Фото: Georgi Licovski/EPA)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление "новой ситуации" в войне в Украине в следующем году. Такое мнение глава МИД страны высказал в интервью изданию Hurriyet.

"Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году. Мы увидим ситуацию", – заявил Фидан.

По его словам, поиски "соприкосновения" между Россией и Украиной продолжаются, ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Но друг говорит горькую правду. Это то, что мы делаем", – подчеркнул министр.

В то же время он добавил, что справедливого урегулирование войны необходимо достичь при сохранении территориальной целостности Украины.

Эрдоган на встрече с Путиным 3 июля заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны.

11 сентября президент Турции заявил, что возвращение Крыма в Украину является требованием международного права.

25 сентября Эрдоган сказал, что Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО, ведь ряд членов Альянса выступают против.