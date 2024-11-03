Глава МИД Турции предполагает "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление "новой ситуации" в войне в Украине в следующем году. Такое мнение глава МИД страны высказал в интервью изданию Hurriyet.
"Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году. Мы увидим ситуацию", – заявил Фидан.
По его словам, поиски "соприкосновения" между Россией и Украиной продолжаются, ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе.
"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Но друг говорит горькую правду. Это то, что мы делаем", – подчеркнул министр.
В то же время он добавил, что справедливого урегулирование войны необходимо достичь при сохранении территориальной целостности Украины.
- Эрдоган на встрече с Путиным 3 июля заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны.
- 11 сентября президент Турции заявил, что возвращение Крыма в Украину является требованием международного права.
- 25 сентября Эрдоган сказал, что Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО, ведь ряд членов Альянса выступают против.