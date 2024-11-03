Глава МЗС Туреччини припускає "нову ситуацію" у війні в Україні у 2025 році

Хакан Фідан констатував, що справедливого врегулювання війни необхідно досягти за умови збереження територіальної цілісності України

Хакан Фідан (Фото: Georgi Licovski/EPA)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не виключає появу "нової ситуації" у війні в Україні в наступному році. Таку думку очільник МЗС країни висловив в інтерв’ю виданню Hurriyet.

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"Втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 2025 році. Ми побачимо ситуацію", – заявив Фідан.

За його словами, пошуки "дотику" між Росією й Україною тривають, жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі.

"У нас особливі відносини з обома сторонами. Ми без вагань вислухаємо обидві сторони. Але друг говорить гірку правду. Це те, що ми робимо", – наголосив міністр.

Водночас він додав, що справедливого врегулювання війни необхідно досягти за умови збереження територіальної цілісності України.

Ердоган на зустрічі з Путіним 3 липня заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, що може задовольнити обидві сторони.

11 вересня президент Туреччини заявив, що повернення Криму в Україну є вимогою міжнародного права.

25 вересня Ердоган сказав, що Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО, адже низка членів Альянсу виступають проти.