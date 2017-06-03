В детском приюте в Одесской области - вспышка гепатита А

На этот момент диагноз подтвержден у троих детей, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей

В детском приюте в Белгород-Днестровском Одесской области зафиксирована вспышка гепатита А. Девятнадцать детей госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

На этот момент диагноз подтвержден у троих детей, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное.

При этом директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Вячеслав Полясный утверждает, что ситуация не является экстраординарной. По его словам, подобные вспышки гепатита А периодически возникают в учреждениях, где организовано коллективное питание.

Полясный сообщил, что для локализации и ликвидации вспышки специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, которые контактировали с больными, установлено медицинское наблюдение.

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