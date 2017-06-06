В тестировании по русскому языку приняли участие 2656 человек

По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, 2656 участников составляет 79% от общего количества зарегистрированных

Сегодня в Украине прошло тестирование по русскому языку. Участие в этом ВНО приняли 2656 человек, что составляет 79% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Проведения внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 627 человек. За соблюдением процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали шесть общественных наблюдателей.

С задачами сертификационной работы по русскому языку можно ознакомиться в разделе "Предметы ВНО". 7 июня во этом же разделе будут размещены правильные ответы на задания.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по русскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней с учетом дня проведения тестирования подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии и соответствующее заявление.

Украинский центр оценивания качества образования разместил в Facebook график обнародования результатов ВНО.





Читайте также: ВНО-2017: баллы будут умножать на три категории коэффициентов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.