На юге, востоке и в центре Украины сохраняется пожарная опасность

Также 14-15 июня чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Киевской области, кроме северных районов, и Киеве

Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждает о пожарной опасности в южных, восточных и центральных областях. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.



Чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность будет преобладать в среду, 14 июня, в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях.



Кроме того, 14-15 июня чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Киевской области, кроме северных районов, и Киеве.



В ГСЧС призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Ранее сегодня, 14 июня, сообщалось, что в результате пожара в 27-этажном жилом доме в Лондоне погибли несколько человек, еще 30 получили травмы.

Читайте также: Украинцев среди погибших из-за пожара в Лондоне нет - посольство



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.