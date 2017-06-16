Порошенко наградил орденами девять медиков

Почти четыре десятка врачей получили почетное звание "заслуженный врач Украины"

Девять медиков награждены орденами различной степени по случаю их профессионального праздника. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко.

За "значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи и высокое профессиональное мастерство" Алексей Слепов награжден орденом Ярослава Мудрого V степени, двое врачей получили ордена Княгини Ольги III степени (Елизавета Марчевская и Елена Стародубцева).

Орден За заслуги I степени получил Владимир Шкробот, II степени - Александр Владимиров, III степени - Николай Анкин, Виктор Джигалюк и Игорь Семенив.





Фото: пресс-служба президента

Этим же указом 39 врачам присвоено звание "заслуженный врач Украины", пятерым - "заслуженный работник здравоохранения Украины", троим - "заслуженный деятель науки и техники Украины".

Порошенко также вручил орден Богдана Хмельницкого III степени начальнику отделения медроты 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старшему лейтенанту медслужбы Олег Зимичу, еще двое медиков получили ордена Данила Галицкого.

Полный список награжденных доступен в опубликованном указе главы государства.

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