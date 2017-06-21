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Метеорологи предупреждают о грозах и сильном ветре

21.06.2017 15:09
Стихия не заденет северные области Украины и АР Крым
Метеорологи предупреждают о грозах и сильном ветре
Фото: EPA

В Украине 21 и 22 июня ожидаются грозы и порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентр.

Днем 21 июня по всей Украине, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, пройдут грозы, местами порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с.

Грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/с ожидаются 22 июня ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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