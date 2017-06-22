Рада усилила ответственность за парковку на местах для инвалидов

Стоянка на местах для инвалидов или создание препятствий водителям с инвалидностью влекут за собой штраф от 60 до 100 необлагаемых налогом минимумов

Верховная Рада усилила ответственность за парковку на стоянках для инвалидов. За изменения в ряд законов по поводу усиления ответственности за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью №5629 в целом проголосовали 244 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что стоянка на местах для инвалидов или создание препятствий водителям с инвалидностью, или тем, кто везет инвалидов, влекут за собой штраф от 60 до 100 необлагаемых налогом минимум доходов граждан.

Столько же придется заплатить за парковку на бесплатных местах для инвалидов.

Также на эту сумму будут штрафовать должностных лиц, если они не обеспечат обустройство мест для парковки инвалидов или водителей, которые перевозят инвалидов.

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27 июля 2016 года вступили в силу новые штрафы и наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в том числе под воздействием лекарственных препаратов.

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