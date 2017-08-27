Сыну Шуфрича могут назначить условное наказание - Геращенко

По словам советника главы МВД, суд может назначить сыну депутата Шуфрича условное наказание и штраф благодаря отсутствию судимостей ранее

Сыну депутата Нестора Шуфрича по открытой против него статье могут назначить условное лишение свободы из-за отсутствия проблем с законом и судимостей ранее. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко телеканалу 112 Украина.

"Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от трех до шести лет лишения свободы. Но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы… На сегодняшний момент следствию нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать", - отметил Геращенко.

По его мнению, вина водителя будет очевидна.



Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Он вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.