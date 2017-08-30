В Донецкой области шахтеры под землей объявили забастовку

Горняки требуют полного погашения долга по зарплате за июль, а также выплаты аванса за август

В Донецкой области на шахте Родинская госпредприятия Мирноградуголь горняки объявили под землей забастовку, требуя погасить долги по зарплате. Об этом в своем Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, сегодня, 30 августа, шахтеры первой смены спустились под землю, но к добыче так и не приступили. Вместе с ними находится председатель первичной профсоюзной организации шахты Валентин Маковецкий.

"Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль-месяц, а также аванс за август, помня слова министра (энергетики и угольной промышленности) Игоря Насалика, что базовые даты выплаты зарплаты и аванса - 25-е и 10-е числа каждого месяца", - отметил Волынец.

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Он добавил, что глава местной профсоюзной организации Мирнограда Александр Абрамов отбыл на переговоры с администрацией ГП Мирноградуголь.

В июле 2017 года прокуратура начала расследование по факту безосновательной невыплаты зарплаты горнякам шахты им. Капустина ПАО Лисичанскуголь (Луганская область).

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