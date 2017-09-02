В Чернигове женский коллектив швейной фабрики остановил рейдеров

Около 500 сотрудниц фабрики выдворили нового директора и его вооруженную охрану

Сотрудницы черниговской швейной фабрики "Элегант" остановили попытку рейдерского захвата. Об этом сообщает Euronews.

На предприятии резко сменилось руководство, которое якобы смогло переоформить на себя документы под прикрытием местных властей. Новый директор появился на фабрике с вооруженной охраной.



Женский коллектив поднял бунт и выдворил директора из кабинета. Около 500 женщин оттеснили "крепких ребят" еще до приезда полиции.

26 июня пресс-служба Нацполиции остановила попытку рейдерского захвата фермерского предприятия в Кировоградской области.



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